Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
06.01.2026 19:04:17
Why Beyond Meat Stock Dropped 17% in December
Shares of Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock dropped 17% in December, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Investors continue to lose hope in a rebound, and it made some announcements related to stock dilution and debt that did not enthuse the market.Beyond Meat's sales have been declining for years at this point, and it's losing money quickly. In the 2025 fiscal third quarter (ended Sept. 27), sales declined another 13.3% year over year, and the company produced a $110 million net loss. It ended the quarter with $131 million in cash and $1.2 billion in debt, and it reported a $98 million operating cash flow loss.
