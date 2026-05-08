Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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08.05.2026 21:58:04
Why Beyond Meat Stock Skyrocketed 40.3% Last Month but Is Plummeting in May
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock enjoyed a month of roaring gains in April's trading, with the company's share price gaining 40.3% across the period. The stock's incredible rally was at least partially facilitated by strong bullish momentum for the broader market, with the S&P 500 rising 10.4% in the month and the Nasdaq Composite rising 15.3%. The broader market saw an exceptionally strong run last month, with investors buying back into stocks after sell-offs in February and March in response to some better-than-expected macroeconomic data and de-escalation in the U.S. and Israel's war with Iran. In addition to the positive market backdrop, Beyond Meat saw big valuation gains in response to new product announcements, a distribution partnership, and meme-stock momentum. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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