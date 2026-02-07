Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
|
07.02.2026 01:47:01
Why Biogen Stock Surged Almost 9% Higher on Friday
Why Biogen Stock Surged Almost 9% Higher on Friday

One of the healthier stocks on the market Friday was veteran biotech Biogen (NASDAQ: BIIB). The company unveiled its final set of fundamentals for 2025, and it crushed analyst estimates for both trailing and forward profitability. It was little wonder that impressed market players piled into the stock, leaving it with a nearly 9% gain on the day.Biogen's fourth quarter saw the company book total revenue of almost $2.28 billion, down 7% year over year. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) fell more steeply, falling to just under $294 million ($1.99 per share) from the year-ago profit of over $502 million.
