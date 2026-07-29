Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
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30.07.2026 01:23:00
Why Biogen Stock Topped the Market Today
One of these enterprises was Biogen (NASDAQ: BIIB), which did quite well in its second quarter. As a reward, investors snapped up the stock, sending it to a nearly 2% gain on the day. This beat the S&P 500 index's 0.2% rise.Before market open that day, Biogen published those quarterly figures. For the period, the big biotech's revenue was $2.7 billion, 3% higher year over year. The story was quite different on the bottom line, as net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) slipped to $536 million, or $3.60 per share, from the year-ago profit of $803 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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