Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
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30.04.2026 01:46:53
Why Biogen Stock Was a Winner on Wednesday
Prominent biotech Biogen (NASDAQ: BIIB) loomed large on the stock market on Wednesday. It published its latest set of quarterly earnings, and investors greeted the estimates-beating numbers by piling into the stock, despite a notable guidance cut. By the end of the trading day, Biogen's shares had gained 6%.Biogen's total revenue for the first quarter of 2026 was $2.48 billion, up 2% year over year. This was sufficient to top the consensus prognosticator forecast of $2.25 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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