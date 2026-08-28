The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.08.2026 09:12:33
Why Biohaven Stock Was Rocking the Market This Week
The past few business days have been eventful for Biohaven (NYSE: BHVN). The company, which, in its present incarnation, is a clinical-stage biotech, agreed to an impressive licensing and collaboration deal with a peer and secured a favorable judgment in a court case.These factors helped propel Biohaven stock to a more than 16% gain week to date as of Friday before market open, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Of the two developments, the more impactful was that agreement. Early Wednesday morning, Biohaven announced that South Korea-based SK Biopharmaceuticals will compensate it with up to $795 million in upfront and milestone payments for an exclusive worldwide license to its Kv7 ion channel platform. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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