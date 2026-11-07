Why Blackbaud Stock Soared by Almost 30% Last Month

Under-the-radar tech stock Blackbaud (NASDAQ:BLKB) had an October to remember. Aided by the announcement of a new, highly specialized artificial intelligence (AI) platform and accompanying model near the start of the month, and by encouraging quarterly results published at the end of the month, the company's stock was popular with investors. Over the course of October, it rose by just under 29%.

Blackbaud barreled into the month by announcing a pair of new products at its annual bbcon tech and user conference. These were an operating system called Platform for Good and Lantern, a fundraising AI model targeting the company's key customer base of non-profit organizations.

Image source: Getty Images.

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