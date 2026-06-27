BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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27.06.2026 04:14:06

Why BlackBerry Stock Surged to a New 52-Week High Today

Shares of BlackBerry (NYSE: BB) rose sharply on Friday after the software specialist's earnings topped investors' expectations.Image source: Getty Images.BlackBerry's revenue jumped 26% year over year to $152.9 million in its fiscal 2027 first quarter, which ended on May 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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