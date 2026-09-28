Why BlackLine Stock Was Sliding Today

BlackLine (NASDAQ: BL) didn't have the best start to the new trading week, at least as far as its stock was concerned. Shares of the accounting software developer fell by more than 5% on Monday, due in no small measure to an analyst's downgrade.

The pundit responsible for that move was DA Davidson's Lucky Schreiner. For him, BlackLine is now an underperform (read: sell), where previously he rated it neutral. His current price target is $23 per share.

Continue reading