BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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17.03.2026 23:50:53
Why BlackLine Stock Zoomed More Than 7% Higher Today
BlackLine (NASDAQ: BL) stock was well in the black on Tuesday, and that's an understatement. News that it's devoting many millions of dollars to refreshing its stock buyback program excited market players, and they collectively bid the specialty tech company's shares up by over 7% that trading session.In a regulatory filing that morning, BlackLine disclosed that its board of directors authorized an increase to its existing share repurchase program. $100 million has been added to the existing authorization, bringing the total to $500 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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