Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
05.02.2026 13:30:00
Why BlackRock Just Took an 8.1% Stake in Archer Aviation Stock
Since debuting on the New York Stock Exchange in September 2021, shares of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) stock Archer Aviation (NYSE: ACHR) have plummeted 26%. For most of its trading history, Archer has been a spectacle of retail investor enthusiasm. These dynamics are swiftly changing, though.According to a recent 13G filing from BlackRock (NYSE: BLK), the world's largest asset manager just increased its ownership stake in Archer to 8.1%. Let's dig into why BlackRock recently bought more shares of the popular eVTOL stock and explore if now is a good time for investors to follow suit.Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Archer Ltd.
Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BlackRock Inc Registered Shs
|892,30
|-0,10%
