Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
03.02.2026 14:21:00
Why Bloom Energy Rallied Almost 75% in January
Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) rallied 74.2% in January, according to data from S&P Global Market Intelligence.Bloom's solid oxide fuel cell technology can generate electricity from natural gas and hydrogen without combustion, reducing pollution when natural gas is used. As such, Bloom's technology has found favor among certain AI data center companies that need lots of new power supply.This resulted in a massive year for Bloom in 2025, in which the stock nearly quadrupled. Yet a prominent announcement on Jan. 8 propelled the stock even higher to start 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
07:01
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)