Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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20.05.2026 23:51:21
Why Bloom Energy Stock Bounced 8% Higher Today
Fuel cell company Bloom Energy (NYSE: BE) was a star in its niche with investors on Wednesday. The company's shares zoomed 8% higher during the day's trading, thanks largely to a new partnership with a prominent name in the artificial intelligence (AI) cloud services space. That partner is Nebius Group (NASDAQ: NBIS), which announced the tie-up in a press release. It and Bloom will deploy the latter company's fuel cell solutions in Nebius's build-out of AI infrastructure. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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