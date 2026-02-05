Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
05.02.2026 23:35:42
Why Bloom Energy Stock Is Skyrocketing in After-Hours Trading
Recovering from its 7.3% plunge during today's regular market hours, Bloom Energy (NYSE: BE) stock is racing higher this evening. The fuel cell specialist reported fourth-quarter 2025 financial results -- in addition to providing 2026 guidance -- after the bell rang this afternoon, and investors are over the moon.As of 5:17 p.m., Bloom Energy stock is up 12.7% from its closing price of $136.60 during today's regular market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
