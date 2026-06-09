Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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09.06.2026 20:26:46
Why Bloom Energy Stock Jumped 10% Tuesday Morning But Then Dropped Quickly
Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) shot 10.7% higher within minutes of the market's opening on Tuesday but gave up all of those gains rapidly as the day progressed. As of 2 p.m. ET, the hydrogen stock was barely in the green.Bloom Energy stock rose on speculation, but it's worth knowing what it was.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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