Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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21.07.2026 18:10:47

Why Bloom Energy Stock Jumped Over 10% Today

Bloom Energy (NYSE: BE) stock snapped out of its recent slump this morning, jumping 14% as of 12:05 p.m. ET Tuesday.While shares of the fuel cell maker had taken a breather in recent weeks following its massive 248% run in the first half of 2026, at least one analyst believes now's the time to buy, predicting shares could surge another 75% from current levels.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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