Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
21.07.2026 18:10:47
Why Bloom Energy Stock Jumped Over 10% Today
Bloom Energy (NYSE: BE) stock snapped out of its recent slump this morning, jumping 14% as of 12:05 p.m. ET Tuesday.While shares of the fuel cell maker had taken a breather in recent weeks following its massive 248% run in the first half of 2026, at least one analyst believes now's the time to buy, predicting shares could surge another 75% from current levels.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
13.07.26
|Nach Short-Attacke: Bloom Energy-Aktie fällt - das sollten Anleger beachten (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.07.26
|Bloom Energy-Aktie legt kräftig zu und gibt direkt wieder nach: Erweiterte 25-Milliarden-Kooperation mit Brookfield im Fokus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent (finanzen.at)
|
27.04.26