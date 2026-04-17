Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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17.04.2026 22:45:09
Why Bloom Energy Stock Jumped to a 52-Week High This Week
Bloom Energy (NYSE: BE) stock was on a tear this week, surging 29.4% at its highest point in trading and hitting a 52-week high of $229.55 per share, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The rally in the hydrogen stock isn't random. It's tied to a major validation of Bloom Energy's critical role in addressing one of the biggest bottlenecks for artificial intelligence (AI) data centers: access to fast, stable, uninterrupted power.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26
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27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
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