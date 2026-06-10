Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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10.06.2026 21:16:10

Why Bloom Energy Stock Plunged Over 10% Today

Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) plunged on Wednesday and were trading 10% lower as of 1:30 p.m. ET.With the hydrogen stock surging a jaw-dropping 990% in one year after accounting for today's sell-off, it had become extremely stretched on valuations and looked ripe for a correction.Today, though, a wild drama unfolded, sending Bloom Energy stock tanking.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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