Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
10.01.2026 01:14:31
Why Bloom Energy Stock Popped by 10% Today
Several positive mentions by analysts tracking fuel cell maker Bloom Energy's (NYSE: BE) stock gave some real lift to the shares on Friday. They helped improve investor sentiment to the point where Mr. Market pushed the company's stock more than 10% higher in value on the day. That morning, Clear Street's Tim Moore increased his Bloom Energy price target by $10 per share to $68, maintaining his hold rating on the shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
