Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
09.11.2026 17:42:32
Why Bloom Energy Stock Popped Today
Bloom Energy (NYSE:BE) stock sold off hard last week, plunging 22% in the two days following the Midterm Elections 2028, amid worries that a new Congress will prove hostile to AI data centers and shrink the market for fuel cells to power them off-grid -- hurting Bloom Energy's growth rate. After the initial shock, however, investors began creeping back into the stock Friday, and today, that creep became a flood.
Shares of Bloom Energy are bouncing back with a vengeance Monday, up 13.8% through 11:15 a.m. ET.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
16:01
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Bloom Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|173,80
|11,27%