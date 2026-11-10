Why Bloom Energy Stock Slumped 26.6% in October, and Why the Pullback is a Buying Opportunity

Bloom Energy (NYSE:BE) posted the best quarter in its history, but the stock still lost 26.6% of its value in October, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.

Bloom Energy makes fuel cells that can generate power on-site at facilities such as artificial intelligence (AI) data centers without waiting years for the grid. Even though its core technology is fundamentally solid, a mix of project hiccups, cash burn, and macro jitters dragged the stock down.

Image source: Getty Images.

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