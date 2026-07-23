Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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23.07.2026 13:18:35
Why Bloom Energy Stock Soared 248% in the First Half of 2026
Bloom Energy (NYSE: BE) stock soared 248.4% in the first half of 2026, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.From opening the first trading day of 2026 at a sleepy $90.57 to an absolute star topping out above $300 by the end of June, the stock wasn't just riding the artificial intelligence (AI) hype. Bloom Energy's surge was fueled by a rapid-fire sequence of huge contracts, earnings beat, and a full-year outlook that left Wall Street gasping for breath.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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