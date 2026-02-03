Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 15:54:39

Why Bloom Energy Stock Surged 291% in 2025 And Is Climbing Even Higher

Bloom Energy (NYSE: BE) stock broke all records in 2025, surging 291.2% according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Why is Bloom Energy stock rallying this high?It is the frantic race to build data centers amid the artificial intelligence (AI) boom, and Bloom's technology that's directly addressing the biggest challenge for the data center buildout. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bloom Energy

mehr Nachrichten