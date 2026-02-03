Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
03.02.2026 15:54:39
Why Bloom Energy Stock Surged 291% in 2025 And Is Climbing Even Higher
Bloom Energy (NYSE: BE) stock broke all records in 2025, surging 291.2% according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Why is Bloom Energy stock rallying this high?It is the frantic race to build data centers amid the artificial intelligence (AI) boom, and Bloom's technology that's directly addressing the biggest challenge for the data center buildout. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
07:01
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)