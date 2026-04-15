Blue Owl Capita a Aktie
WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035
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16.04.2026 00:49:44
Why Blue Owl Capital Stock Soared More Than 8% Higher Today
Perhaps the private credit industry isn't in as dire a state as many have feared recently. On news that a large and influential investment management firm had snapped up 100% a bond issue floated by Blue Owl Capital's (NYSE: OWL) business development company (BDC) Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC), investors pushed the former stock over 8% higher. Just after market close on Tuesday, Bloomberg reported that Pacific Investment Management (PIMCO), one of the largest institutional bond investors in the world, purchased the entire $400 million bond issue of Blue Owl Capital Corporation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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