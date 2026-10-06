Boost Ru a Aktie
WKN DE: A425BP / ISIN: US09940T1007
|
07.10.2026 01:47:13
Why Boost Run Stock Popped by Nearly 6% Today
Artificial intelligence (AI) cloud company Boost Run (NASDAQ: BRUN) had quite the run on its stock Tuesday. This followed news from the company that it signed a new contract to provide its services under a long-term deal that will see it earn hundreds of millions of dollars. With that considerable tailwind behind it, Boost Run's shares rose by almost 6% that trading session.
Before market open, Boost Run announced it had inked a five-year deal with what it described as "a leading sovereign AI company" that it did not identify. The total contract value (TCV) of the arrangement is $525.6 million, quite a handsome sum given that the company's most recent quarterly revenue was barely over $31 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boost Run Incorporation Registered Shs -A-
|
13.08.26
|Ausblick: Boost Run A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Boost Run Incorporation Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boost Run Incorporation Registered Shs -A-
|14,47
|-4,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.