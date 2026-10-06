Boost Ru a Aktie

Boost Ru a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A425BP / ISIN: US09940T1007

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07.10.2026 01:47:13

Why Boost Run Stock Popped by Nearly 6% Today

Artificial intelligence (AI) cloud company Boost Run (NASDAQ: BRUN) had quite the run on its stock Tuesday. This followed news from the company that it signed a new contract to provide its services under a long-term deal that will see it earn hundreds of millions of dollars. With that considerable tailwind behind it, Boost Run's shares rose by almost 6% that trading session.

Before market open, Boost Run announced it had inked a five-year deal with what it described as "a leading sovereign AI company" that it did not identify. The total contract value (TCV) of the arrangement is $525.6 million, quite a handsome sum given that the company's most recent quarterly revenue was barely over $31 million.

Image source: Getty Images.

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