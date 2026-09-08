Why Braze Stock Tumbled by Over 5% on Tuesday

Braze (NASDAQ: BRZE) didn't start the holiday-shortened trading week on a high note. After it published its latest quarterly results that morning, investors aggressively sold the customer engagement software developer's stock. By the end of the day, its shares had fallen by more than 5%.

In its second quarter of fiscal 2027, Braze earned just over $227 million in revenue, representing a 26% year-over-year improvement. In its earnings release, the company said this was due mainly to an influx of new customers, combined with upsells and renewals of existing clientele. Of the total, nearly $208 million was subscription revenue, up 21%.

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