Braz a Aktie
WKN DE: A3C7N3 / ISIN: US10576N1028
|
09.09.2026 01:15:24
Why Braze Stock Tumbled by Over 5% on Tuesday
Braze (NASDAQ: BRZE) didn't start the holiday-shortened trading week on a high note. After it published its latest quarterly results that morning, investors aggressively sold the customer engagement software developer's stock. By the end of the day, its shares had fallen by more than 5%.
In its second quarter of fiscal 2027, Braze earned just over $227 million in revenue, representing a 26% year-over-year improvement. In its earnings release, the company said this was due mainly to an influx of new customers, combined with upsells and renewals of existing clientele. Of the total, nearly $208 million was subscription revenue, up 21%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Braze Inc Registered Shs -A-
|
07.09.26
|Ausblick: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.08.26
|Erste Schätzungen: Braze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Braze A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: Braze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Braze Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Braze Inc Registered Shs -A-
|23,00
|-10,85%