Bright Horizons Family Solutions Aktie
WKN DE: A1KB0K / ISIN: US1091941005
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30.10.2026 23:20:24
Why Bright Horizons Family Solutions Stock Swooned on Friday
Investors didn't care much for Bright Horizons Family Solutions (NYSE:BFAM) stock as the trading week came to an end. The child care services company posted a third quarter that featured guidance cuts, and its stock ended the day almost 18% lower.
After the market close Thursday, Bright Horizons reported revenue of nearly $841.5 million for the quarter, up nearly 5% year over year. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) fell to $87.5 million ($1.80 per share) from the year-ago profit of just over $90.1 million.
Image source: Getty Images.
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