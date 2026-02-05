BrightView Holdings Aktie
WKN DE: A2JPBC / ISIN: US10948C1071
|
05.02.2026 01:01:03
Why Brightview Holdings Stock Wilted on Wednesday
The landscape in front of BrightView Holdings (NYSE: BV) wasn't looking particularly smooth or handsome on Hump Day. Shares of the landscaping specialist tumbled by 7% in value that trading session, "thanks" to a quarterly earnings report that displeased market players.BrightView took the wraps off its first quarter of fiscal 2026, revealing after market close Tuesday that it earned $614.7 million for the period. That was an improvement of nearly 3% year over year. On the flip side, the company's net loss in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) deepened by 46% to $15.2 million, or $0.01 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu BrightView Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BrightView Holdings Inc Registered Shs
|13,12
|1,55%
