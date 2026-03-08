Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|
09.03.2026 00:47:46
Why Bristol Myers Squibb Stock Crushed it in February
Ever-busy global pharmaceutical company Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) had quite an active February. Since much of the news coming from it was positive, investors were largely bullish on its future, even after price cuts to its No. 1 drug kicked in. This optimism was reflected in a share price rise of over 13% over the month.Near the start of February, Bristol Myers Squibb published its final earnings report for 2025. It managed to grow its fourth-quarter revenue, albeit modestly, by 1% year over year to $12.5 billion. We can't say the same for net income not under generally accepted accounting principles (GAAP), which sank at a double-digit rate of almost 24% to $2.6 billion, or $1.26 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bristol-Myers Squibb Co.
Analysen zu Bristol-Myers Squibb Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bristol Myers Squibb CoUSD 2.00 Cum.Conv.Pfd Shs
|991,11
|-5,61%
|Bristol-Myers Squibb Co.
|50,73
|-2,08%