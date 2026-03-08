Bristol-Myers Squibb Aktie

Why Bristol Myers Squibb Stock Crushed it in February

Ever-busy global pharmaceutical company Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) had quite an active February. Since much of the news coming from it was positive, investors were largely bullish on its future, even after price cuts to its No. 1 drug kicked in. This optimism was reflected in a share price rise of over 13% over the month.Near the start of February, Bristol Myers Squibb published its final earnings report for 2025. It managed to grow its fourth-quarter revenue, albeit modestly, by 1% year over year to $12.5 billion. We can't say the same for net income not under generally accepted accounting principles (GAAP), which sank at a double-digit rate of almost 24% to $2.6 billion, or $1.26 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
