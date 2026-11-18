Build-A-Bear Workshop Aktie
WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047
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18.11.2026 20:25:11
Why Build-A-Bear Workshop Rallied on Wednesday
Shares of Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW) charged sharply higher Wednesday morning, rising as much as 6.7%. As of 2:21 p.m. ET, the stock was still up 5.6%.
The catalyst that sent the stuffed-animal retailer higher was news that it had filled a newly created spot on its executive team.
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Nachrichten zu Build-A-Bear Workshop Inc.
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26.08.26
|Ausblick: Build-A-Bear Workshop präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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Analysen zu Build-A-Bear Workshop Inc.
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