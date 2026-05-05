Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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06.05.2026 01:13:12
Why Bullish Stock Zoomed Almost 12% Higher Today
The investor sentiment on Bullish (NYSE: BLSH) stock perfectly matched the company's name on Tuesday. The shares traded nearly 12% higher that day, thanks mostly to a new acquisition announced by the next-generation digital finance transaction and information specialist.Before market open, Bullish announced it had secured a definitive agreement to acquire Equiniti for $4.2 billion. This is composed of roughly $2.35 billion in Bullish stock and $1.85 in Equiniti debt to be assumed by Bullish. The seller is private equity firm Siris Capital Group. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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