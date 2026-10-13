Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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13.10.2026 22:47:06
Why Bumble Stock Skyrocketed Today
Shares of Bumble (NASDAQ:BMBL) surged more than 56% on Tuesday after the dating app maker struck a deal to be acquired by technology and media investment firm Ithaca Holdings for $1.3 billion.
Image source: Getty Images.
Under the terms of the deal, investors will receive $6.05 in cash for every share of Bumble they own. That's a 138% premium over the stock's closing price on Friday.
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