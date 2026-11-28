It is no secret that artificial intelligence growth stocks have attracted the most attention in recent years. Nonetheless, the Nasdaq Composite index's performance is nearly flat for 2026, and with many of the top tech names suffering through a bear market, investors may want more options.

Fortunately, consumer stocks, many of which have often suffered as tech prospered, present an increasingly appealing opportunity. This is especially true of Dividend Kings, which are stocks that have raised their payouts for at least 50 years consecutively. PepsiCo (NASDAQ:PEP) is one that should probably attract more investor attention.

Image source: Getty Images.

Continue reading