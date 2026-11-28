Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
28.11.2026 22:47:02
Why Buy Growth Stocks During the Nasdaq Correction When This Dividend King Is Quietly Paying Investors More Every Year?
It is no secret that artificial intelligence growth stocks have attracted the most attention in recent years. Nonetheless, the Nasdaq Composite index's performance is nearly flat for 2026, and with many of the top tech names suffering through a bear market, investors may want more options.
Fortunately, consumer stocks, many of which have often suffered as tech prospered, present an increasingly appealing opportunity. This is especially true of Dividend Kings, which are stocks that have raised their payouts for at least 50 years consecutively. PepsiCo (NASDAQ:PEP) is one that should probably attract more investor attention.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|99,80
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.