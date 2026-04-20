Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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20.04.2026 16:43:22
Why Cal-Maine Foods Stock Cracked on Monday
Cal-Maine Foods (NASDAQ: CALM) sat on a wall. Cal-Maine Foods had a great fall (in the first five minutes of trading this morning, the nation's biggest producer of chicken eggs fell 4.5%!) But here's the good news: All the king's horses and all the king's men are already trying to put Cal-Maine Foods back together again.And as of 10:10 a.m. ET, Cal-Maine has recovered most of its losses and is down only 1.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.
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