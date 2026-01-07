Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
|
07.01.2026 18:30:16
Why Cal-Maine Foods Stock Cracked Today
Cal-Maine Foods (NASDAQ: CALM) stock, the nation's biggest publicly traded producer of eggs, fell 4.1% through 11:45 a.m. ET after beating on earnings but missing badly on sales in its Q2 2026 earnings report Wednesday.Heading into the report, analysts forecast Cal-Maine to earn $2.01 per share on sales of $826.4 million. Cal-Maine actually earned $2.13 per share, but its sales were only $769.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.
|
06.01.26
|Ausblick: Cal-Maine Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Cal-Maine Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)