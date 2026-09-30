Why Cal-Maine Foods Stock Dipped on Wednesday

Cal-Maine Foods (NASDAQ: CALM) didn't exactly lay an egg with its latest set of quarterly results, but investors didn't find them satisfying either. They traded out of the largest egg producer in the U.S. after it unveiled its first quarter of fiscal 2027 figures Wednesday morning, and the stock fell by 0.7% across that trading session.

For the quarter, Cal-Maine's revenue was $539.6 million, which was down by a steep 42% year over year. While that looks disastrous at first glance, it's not all that surprising, as this country experienced an "egg boom" in 2025 due to shortages caused by an outbreak of disease afflicting hens. Prices have come down considerably since then.

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