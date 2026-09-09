Environmental Aktie
ISIN: US29405U1034
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09.09.2026 11:03:33
Why California Is Reconsidering Its Decision to Shun Nuclear Power
The state is considering extending the life of its last nuclear power plant, Diablo Canyon, and allowing construction of new reactors to help meet its clean energy goals.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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