Calumet Aktie
WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049
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02.09.2026 23:24:45
Why Calumet Stock Topped the Market Today
Oil products specialist Calumet (NASDAQ: CLMT) had some very positive, fundamentals-boosting news to report on Tuesday, and investors were there for it. They eagerly snapped up shares of the company, sending Calumet stock up 3% in a trading session that saw the bellwether S&P 500 index slump by 0.7%.Calumet announced that the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) notified it on Monday that the company had received full exemptions on two of its refinery petitions. These cover the operations of those facilities in the 2025 compliance year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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