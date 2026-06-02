Camtek Aktie

Camtek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 936716 / ISIN: IL0010844665

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03.06.2026 01:44:39

Why Camtek Stock Surged Nearly 15% Higher on Tuesday

Camtek (NASDAQ: CAMT) was a monster hit with investors on the second trading day of the week. The company, which specializes in measurement and monitoring solutions for the semiconductor industry, reported new client orders worth tens of millions of dollars. The market showed its appreciation for this by bidding the company's shares up by almost 15% that day.Before market open, Camtek disclosed in a regulatory filing that it received a $55 million, multi-system order from a tier 1 outsourced semiconductor assembly and test (OSAT) client. An OSAT, for those unfamiliar with the details of the advanced chip assembly process, performs the latter stages of product assembly and certain diagnostics. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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