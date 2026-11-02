Why Capri Holdings Stock Crushed it Today

Still riding the positive momentum from a satisfying quarterly earnings report, Capri Holdings (NYSE:CPRI) stock cruised to a more than 7% gain on Monday. Also providing plenty of fuel for this was a set of analyst price target increases on the fashion conglomerate's stock.

Capri's second quarter of fiscal 2027 results were published Friday morning. Although revenue declined by almost 6% year over year to $809 million, the company flipped to a non-GAAP (adjusted) net income of $45 million. On top of that, it obliterated analyst profitability estimates and comfortably beat on the top line.

Image source: Getty Images.

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