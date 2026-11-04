Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
|
04.11.2026 07:45:01
Why Capri Holdings Stock Popped 32% in October
Shares of Capri Holdings (NYSE:CPRI) were on the move last month, jumping at the end of the month on a strong earnings report after earlier gains on speculation of a buyout.
Capri also seemed to benefit from a rotation in consumer discretionary stocks as investors sold AI stocks last month.
According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 32%. As you can see from the chart below, the stock rose steadily over the first three weeks of the year and then jumped at the end of the month on the earnings report.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
|
29.10.26
|Ausblick: Capri öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Capri verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Capri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.06.26
|Capri-Sun-Chef hält Strohhalm-Petition für »schlecht gemacht« (Spiegel Online)
|
26.05.26
|Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capri Holdings (ex Michael Kors)
|18,61
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.