Why Capri Holdings Stock Popped 32% in October

Shares of Capri Holdings (NYSE:CPRI) were on the move last month, jumping at the end of the month on a strong earnings report after earlier gains on speculation of a buyout.

Capri also seemed to benefit from a rotation in consumer discretionary stocks as investors sold AI stocks last month.

According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 32%. As you can see from the chart below, the stock rose steadily over the first three weeks of the year and then jumped at the end of the month on the earnings report.

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