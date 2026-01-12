CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
12.01.2026 17:23:13
Why CarMax Stock Slipped 53% In 2025
Shares of CarMax (NYSE: KMX) fell a whopping 53% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The national used car retailer that helps people easily buy and sell cars is facing a tough market at the moment, with sales declining across the board in 2025. At the same time, competitor Carvana is growing like gangbusters.Here's why CarMax stock fell in 2025, and whether shares are a buy right now. CarMax operates used car lots where individuals and wholesalers can buy and sell vehicles. Using national scale and no-haggle buying and selling, the company pitches itself as a better used car buying or selling process compared to the typical dealership. This has enabled it to gain significant scale in the United States. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarMax Inc.
|
09.01.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in New York: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.12.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CarMax von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu CarMax Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CarMax Inc.
|38,54
|-0,52%