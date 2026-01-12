CarMax Aktie

CarMax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

12.01.2026 17:23:13

Why CarMax Stock Slipped 53% In 2025

Shares of CarMax (NYSE: KMX) fell a whopping 53% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The national used car retailer that helps people easily buy and sell cars is facing a tough market at the moment, with sales declining across the board in 2025. At the same time, competitor Carvana is growing like gangbusters.Here's why CarMax stock fell in 2025, and whether shares are a buy right now. CarMax operates used car lots where individuals and wholesalers can buy and sell vehicles. Using national scale and no-haggle buying and selling, the company pitches itself as a better used car buying or selling process compared to the typical dealership. This has enabled it to gain significant scale in the United States. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

Aktien in diesem Artikel

CarMax Inc. 38,54 -0,52% CarMax Inc.

