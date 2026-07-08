CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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08.07.2026 22:53:59
Why CarMax Stock Zoomed Nearly 19% Higher in June
CarMax's (NYSE: KMX) summer started off well, with impressive stock performance despite a quarterly earnings report that, at least initially, wasn't well received. After analysts piled in with a clutch of price target raises and even a recommendation upgrade, the vehicle retailer's stock started heading north again. A series of insider buys also lifted confidence in the stock, and it exited June up by almost 19%. That earnings release was published on June 17, and, at least outwardly, CarMax did well against expectations. Net revenue was just over $8 billion in its first quarter of fiscal 2027, for a year-over-year gain of 6%. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) fell by 12%, however, to $186 million, or $1.31 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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