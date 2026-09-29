Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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29.09.2026 16:53:52
Why Carnival Stock Popped Today
Shares of Carnival (NYSE: CCL) were moving higher Tuesday morning on a better-than-expected round of results in the third quarter, the peak summer season.
As a result, the stock was up 12.6% as of 10:09 a.m. ET.
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