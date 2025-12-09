Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|
09.12.2025 01:28:04
Why Carvana Stock Motored Higher on Monday
It isn't every day that a stock gets to be a component of a hallowed equity index. On news Monday that auto retailer Carvana (NYSE: CVNA) had achieved such a distinction, investors eagerly traded its shares up by more than 12% that trading session. On Friday after market hours, news hit the headlines that Carvana had been selected to join the bellwether S&P 500 index. This was one of a series of adjustments made to that index and others on a quarterly basis by S&P Dow Jones Indices, the company that manages the index.
Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|381,30
|-1,49%
