Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
05.11.2025 14:20:00
Why Caterpillar Stock Surged 21% in October
Heavy equipment manufacturer Caterpillar (NYSE: CAT) reported solid third-quarter results on Oct. 29, beating analyst estimates across the board and triggering a rally for the stock.Image source: Getty Images.Revenue rose 10% year over year to $17.6 billion, with the increase driven by higher equipment sales to end users. Adjusted earnings per share came in at $4.95, down from $5.17 in the prior-year period but still well ahead of analysts' expectations. EPS was negatively impacted during the third quarter by a higher effective tax rate and a discrete tax charge.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)