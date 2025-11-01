Cavco Industries Aktie
Why Cavco Industries Stock Zoomed 5% Higher Today
Stock market players were willing to build positions in home designer and builder Cavco Industries (NASDAQ: CVCO) as the trading week came to a close. This was inspired by the company's latest quarterly earnings report, which prominently featured convincing beats on both the top and bottom lines.With that bracing tailwind at its back, Cavco's stock raced more than 5% higher in value on Friday. That was a significantly better showing than the 0.3% increase of the bellwether S&P 500 index.Cavco earned just under $557 million in revenue in its second quarter of fiscal 2026. This was almost 10% higher than its take in the same period of fiscal 2025. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) saw a more robust rise, advancing by just under 20% year over year to $52.4 million, or $6.55 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
