Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
|
30.09.2026 23:21:35
Why Celcuity Stock Was a Winner on Wednesday
On a generally forgettable Wednesday for the stock market, with many titles dropping in value, Celcuity (NASDAQ: CELC) stood out by posting a gain. Investors bought into the company, which is moving from the clinical to the commercial stage with the launch of its first regulator-approved product. Celcuity's stock closed 2.8% higher, on a day when the S&P 500 index slid by 0.3%.
Celcuity, a biotech focused on cancer treatments, announced that its Revtorpyk is now commercially available for eligible patients in the U.S. The drug received Food and Drug Administration (FDA) approval in July for certain forms of breast cancer.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celcuity Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Celcuity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Celcuity veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celcuity Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celcuity Inc Registered Shs
|75,13
|-5,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.