Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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27.05.2026 21:10:18
Why Cerebras Stock Is Rocketing Higher Today
Starting the abbreviated trading week on a sour note, shares of Cerebras (NASDAQ: CBRS) closed 5.9% lower yesterday from the end of trading on Friday. The artificial intelligence (AI) stock, however, is heading in the other direction today. A notable name in growth investing picked up shares in her exchange-traded funds (ETFs) on Tuesday, and investors are following her lead.As of 3:09 p.m. ET, shares of Cerebras are up 8.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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