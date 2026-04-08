Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
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09.04.2026 00:41:59
Why Charles Schwab Stock Bumped Nearly 4% Higher Today
Several analysts tracking Charles Schwab (NYSE: SCHW) weighed in with fresh takes on the brokerage on Wednesday. Of these, investors clearly chose to take the most positive one to heart, and they collectively traded the company's stock up by almost 4% that trading session.That analyst is Keefe, Bruyette & Woods' Chris Allen, who has assumed coverage of Charles Schwab. This is good for the company and its shareholders, as Allen tagged it with an outperform (buy, in other words) recommendation. He also set a price target of $110 per share, which is almost 14% higher than the stock's current level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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